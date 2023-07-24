رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس.. ونسب النجاح في العينات العشوائية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 محور اهتمام قطاع عريض من طلاب المعاهد الأزهرية حاليا بالتزامن مع اقتراب إعلان نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي في الامتحانات التي انتهت يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 واستمرت لمدة 40 يوم في كافة محافظات الجمهورية.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي بالتعليم الأزهري الاستعلام عن نتائجهم في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من يوم 2 يونيو الماضي وحتى يوم 12 يوليو 2023 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية والمخصصة لخدمة الطلاب وأولياء الأمور من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكنهم إدخال كافة البيانات المطلوبة عن الاستعلام عن الطالب والمعهد الأزهري المقيد به والشعبة الدراسية.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

يذكر أن أخر مواد امتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022-2023 لطلاب القسم العلمي كانت مادة التفسير وطلاب القسم الأدبي كانت مادة اللغة الأجنبية الثانية وطلاب قسم البعوث مادة اللغة الأجنبية الأولى وحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 سيتم تفعيله للإعلان عن نتائج الطلاب خلال 20 يوم فقط من انتهاء الامتحانات و من المتوقع إعلانها خلال الأسبوع الجاري حيث تجرى حاليا كافة أعمال الكنترول من تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات ومراجعة كشوف نتائج كافة المواد الدراسية في أكثر من 11 مركز للتصحيح على مستوى الجمهورية.

ويتم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب في كافة الشعب الدراسية خلال المؤتمر الذي يعقد لاعتماد النتيجة بشكل رسمي حيث تجرى الاتصالات الهاتفية بهم لتهنئتهم على التفوق الدراسي وتمني دوام التفوق خلال الدراسية الجامعية.

نسب النجاح في الثانوية الأزهرية 2022-2023

جاءت نسب النجاح في الثانوية الأزهرية 2022-2023 في العينات العشوائية للقسم العلمي في مادة الفقه الحنفي والشافعي 98% والمالكي 94% فيما جاءت نسبة العينات العشوائية في الحديث 94% وفي مادة القرآن الكريم 97% و مادة اللغة الإنجليزية 89% ومادة الأدب والنصوص 95% ومادة الإستاتيكا 74%.

اقرأ أيضا

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوي الأزهري 2023