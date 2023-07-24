مصادر بالتعليم تكشف أخر تطورات نتيجة الثانوية العامة 2023.. وتؤكد قلة التظلمات

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم سوف يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023 أول الأسبوع المقبل عقب عودته من تنزانيا.

وكشفت في تصريحات لـ الدستور، أن المجاميع هذا العام جيدة وأفضل من السنوات الماضية، مؤكدة أن التظلمات سوف تكون أقل من الأعوام الماضية.

وأشارت إلى أن نسبة النجاح العامة سوف تكون أكثر من 75%، أى ستكون أعلى من نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2022.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسب النجاح فى الثانوية العامة 2023 والتى كانت كالتالى حسبما تم إعلانها رسميًا.

نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

وكشف حجازي، عن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت ٩٠٪؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

كما أوضح الوزير نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت 20% من عدد الطلاب.

الجدير بالذكر أنه يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الرابط التالى على موقع الدستور https://natega.dostor.org/