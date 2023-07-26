الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الثانوية العامة 2023.. 9 نصائح عند كتابة رغباتك فى التنسيق للكليات والمعاهد

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أيام قليلة وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 حيث يعلنها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عقب عودته من تنزانيا ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 فى الأسبوع الأول من أغسطس، وبعدها تأتى مرحلة التنسيق وكتابة الرغبات الخاصة بالكليات، فى هذا السياق تقدم الدستور 5 نصائح مهمة عند كتابة الرغبات الخاصة بالتنسيق.

تنسيق الكليات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة 2023.

بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه يجب على طالب الثانوية العامة وما يُعادلها التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ( من هنا) فقط؛ لأنه لا يوجد تقديم مباشر للجامعات الحكومية والمعاهد، بالإضافة إلى أنه يجب على الطالب المحافظة على الرقم السري الخاص به لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وعدم إطلاع أي شخص آخر عليه؛ حتى لا يتم العبث برغبات الطالب.

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نصائح الوزارة للطلاب بعد نتيجة الثانوية العامة 2023 

تضيف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال نصائحها لطلاب الثانوية العامة 2023 قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 أنه  يجب على الطالب استخدام أمر (حفظ باسم أو save as) لحفظ رغباته التي قام بإدخالها على الموقع، ويستطيع الطالب القيام بطباعة هذه الرغبات، والحصول على إيصال برقم محدد، مدون به تاريخ وساعة التقديم، كما يستطيع الطالب الاحتفاظ بنسخة من رغباته على الحاسب الشخصي الخاص به؛ حتى يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة.

ويجب على طالب الثانوية العامة تحرى الدقة في اختيار الرغبات المناسبة لقدراته، وعلى الطالب أن يدرك أن القبول يتم وفقًا لمجموع الثانوية العامة، وليس بأولوية التقديم، بالإضافة إلى أنه يجب على الطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة التنسيق؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وشددت وزارة التعليم العالى أنه لا يحق للطالب تغيير الكلية التي تم تحويله إليها خلال مرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب)؛ لأن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، وذلك في ضوء القواعد والنسبة المقررة، ولا يوجد تحويل ثلاثى.

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