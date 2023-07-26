الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط.. ومؤشرات النجاح المعلنة رسميًا للمواد

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن الرابط الخاص بنتيجة الثانوية 2023 حتى يمكن الحصول عليها بالاسم فقط، وذلك بعد اعتماد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لها خلال الأيام المقبلة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سوف يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة 2023 هذا العام ستكون أعلى من السنوات الماضية حيث أنه ستكون النسبة المئوية الخاصة بالنجاح أعلى من 75%، أى أعلى من عام 2022 حيث كانت نسبة النجاح فيه 75%.

يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال التسجيل على موقع الدستور من خلال الرابط التالى  https://natega.dostor.org/

يمكنك كتابة الاسم ورقم الجلوس وانتظار النتيجة عقب اعتمادها رسميًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى.

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مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.  

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نتيجة الثانوية العامة 2023 حيث  بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.  

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

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4 خطوات.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع الدستور

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