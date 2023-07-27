استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي

يترقب أهالي وطلاب الثانوية الأزهرية وسط حالة من القلق والتوتر معرفة رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الظهور لنتيجة الثانوية الأزهرية عقب إعلان أسماء الأوائل في مختلف المحافظات، أمس، وسيبحثون عن رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 من خلال الاسم ورقم الجلوس، من أجل معرفة نتائجهم بالشهادة الثانوية الأزهرية، من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير لينك نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

ومن الجدير بالذكر أن شيخ الأزهر سيعلن نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية عقب إطلاق رابط النتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 بالاسم ورقم جلوس، وسيشار إلى أنّ عدد الطلبة الذين قد أدّوا امتحانات الثانوية الأزهرية، ووصل إلى عدد 141 ألفًا و509 طلاب وطالبة، وإذ وصل عدد الطلبة بالقسم الأدبي عدد 90 ألفًا و771 طالبًا، بينما بلغ عدد الطلبة بالقسم العلمي 50 ألفًا و738 طالبا، طبقا لبيان الأزهر الشريف.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ويتاح للطلاب الحصول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 وتكون بالاسم ورقم الجلوس عقب اعتمادها من فبل مشيخة الأزهر، وذلك من خلال لينك بوابة الأزهر الشريف، ويتاح الحصول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

ويتاح لطلبة الصف الثالث الثانوي في الثانوية الأزهرية الحصول على رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الخطوات التالية:

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

الضغط على خدمات الأزهر الشريف.

ثم الضغط على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، التي من المقرر اعتمادها فور إعلان شيخ الأزهر.

وإدخال الاسم ورقم الجلوس.

القيام بالضغط على عرض النتيجة.

الإمام أحمد الطيب يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية بنجاحهم

وهنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، جميع أوائل الثانوية الأزهرية بنجاحهم وتفوقهم، وحيث أن قام بالاتصال على الطلبة وتهنئة أسرهم، كما أن أعرب عن سعادته الكبيرة في الجهد الكبير المبذول من الطلبة.

ونظم المركز الإعلامي للأزهر الشريف في مصر مؤتمرًا صحفيًا وتم بثه عبر الحساب الرسمي لصفحات الأزهر في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن تم الكشف عن نسبة النجاح العامة، ونسب النجاح الخاصة في كل قسم سواء كان القسم الأدبي والقسم الأدبي الكفيف والقسم العلمي.