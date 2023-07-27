زاد البحث عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2023 رسميا عبر محرك جوجل العالمي، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي تم عقده منذ قليل للاعتماد نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022_2023، حيث يمكن للطلاب إدخال بياناتهم للحصول على الدرجات التي حصلوا عليها في الامتحانات التي أجريت خلال شهري يونيو ويوليو 2023.

بالرقم القومي.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2023 رسميا

يمكن لطلاب الشعبة العلمية والأدبية بالرقم القومي.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 رسميا وذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عبر هذا الرابط (من هنا) والذي يتم تفعيله مباشرة عقب اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر النتيجة النهائية في كافة المواد الدراسية.

يتطلب الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الطلاب إدخال الرقم القومي بدقة عبر بوابة الأزهر المخصصة لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم من كافة المحافظات.



رابط تنسيق جامعة الأزهر 2023

عقب اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن موعد التقديم في تنسيق جامعة الأزهر الشريف للعام الدراسي المقبل 2023_2024 حيث يتم التقديم من خلال هذا الرابط ( من هنا) بإدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب وشعبته الدراسية والمجموع الذي حصل عليه في الثانوية الأزهرية.

يتم تنسيق جامعة الأزهر على 3 مراحل خلال شهري أغسطس وسبتمبر ويتم الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول لكل مرحلة على حده ليتمكن كل طالب من طلاب الشعب الثلاثة للتقديم وتسجيل رغباته في التنسيق بما يتناسب مع مجموعه في الثانوية الأزهرية.



موعد بداية العام الدراسي الجامعي 2023_2024 لطلاب الأزهر

لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لبداية العام الدراسي المقبل 2023_2024 في الجامعات الحكومية و الأزهرية حيث من المتوقع أن يكون خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل حيث يمكن للطلاب الجدد إنهاء كافة إجراءات التقديم خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين عقل إنهاء أعمال التنسيق.

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