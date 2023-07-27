الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الصحة تعلن شروط ورابط تنسيق تكليف الصيادلة دفعة 2021

وزير الصحة
وزير الصحة

بدأت وزارة الصحة والسكان ،فى فتح مجالات جديدة للصيادلة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وفقاً للاحتياجات الفعلية بجميع محافظات مصر.


يأتى ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء حركة التنسيق الخاصة بتكليف خريجى كليات الصيدلة الدور الأول والثاني دفعة العام 2021 ، وأيضًا خريجى عام 2022 يناير وفبراير، عن طريق التنسيق الالكتروني ومن خلال رابط مخصص لذلك.

واوضحت وزارة الصحة والسكان ، جميع القواعد والمعايير الخاصة بالتكليف وفقاً للاحتياجات، والتى تتضمن عدة اعتبارات وشروط منها المجموع، وأيضًا النطاق الجغرافى،  والرغبات.

كذلك، أكدت وزارة الصحة ، على ضرورة تقدم جميع خريجى الصيدلة للتكليف، عن طريق الرابط الالكترونى الرسمى المخصص لذلك ، وطبقاً الخطوات التالية:

1- تسجيل جميع بيانات الخريج في الفترة من 15 إلى 31 أغسطس المقبل للعام الحالي 2023.

2- استيفاء جميع رغبات الخريج خلال الفترة من 3 سبتمبر حتى 17 سبتمبر القادم من العام الجاري 2023.


وفى النهاية ، أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن رابط حركة التنسيق لتكليف خريجى كليات الصيدلة، وذلك من هنا.


الجدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، قد أصدر قرارا بتكليف دفعات كلية الصيدلة إلى خريجي 2025.

كما تم مناقشة جميع القواعد الجديدة للتكليف، واستعرضت الدراسة الخاصة بإعداد القوى البشرية في المهن الطبية، والمخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة، والجهات التابعة لها.
 

أعلنت وزارة الصحة والسكان الأعلى للمستشفيات الجامعية التنسيق الالكتروني الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الصحة والسكان النطاق الجغرافي تكليف خريجي كليات الصيدلة كليات الصيدلة

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