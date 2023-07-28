تعرف على توقعات تنسيق طب الأزهر 2023/2024

توقعات تنسيق طب الأزهر 2023/2024.. من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول عبر مؤشر البحث "جوجل"، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية عقب الإعلان عن أوئل الثانوية الأزهرية ليلة أمس، والإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية ظهر اليوم.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

مؤشرات تنسيق طب الأزهر 2023-2024

اعتمد وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2023، نيابة عن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب.

نسبة النجاح بالثانوية الأزهرية 2023

من ناحيته، نشر قطاع المعاهد الأزهرية بيان عن نسب النجاح بالثانوية الأزهرية لهذا العام وذلك خلال موقع الأزهر الإلكتروني، و قد صلت نسبة النجاح إلى 59.38% من إجمالي عدد المتقدمين.

ارتفاع نسب القبول بكليات طب الأزهر لهذا العام 2023/2024

طبقًا للبيانات التى نشرها قطاع المعاهد الأزهرية خلال الساعات القليلة الماضية على بوابة الأزهر الشريف، فإنه وبناء على أن عدد المتقدمين لدخول امتحانات القسم العلمي هذا العام قد بلغ 50738 طالبًا وطالبة، في مقابل 41140 طالبًا وطالبة في العام الماضي.

وحسب تصريحات المهتمين بالعملية التعليمية وبالمقارنة بين الأعداد والنسب المذكورة، تذهب المؤشرات إلى ارتفاع تنسيق القبول بكليات طب الأزهر للعام الدراسي المقبل مقارنة بالعام المنقضي.

وتعد كلية الطب إحدى الكليات العلمية التي قرر المجلس الأعلى للأزهر المساواة في الحد الأدنى للقبول بها بين البنين والبنات إعمالًا لمبدأ التكافؤ.

ويتوقع أن يكون تنسيق القبول بكليات الطب بجامعة الأزهر للعام الدراسي المقبل 2023-2024 على النحو التالي:

طب القاهرة: 630 درجة بنسبة +97%.

طب دمياط: 626 درجة بنسبة +96.5%.

طب أسيوط: 622 درجة بنسبة +96%.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للصيدلة وطب الأسنان

كلية الصيدلة: الحد الأدنى للقبول يكون للطلاب الحاصلين على 95%.

كلية طب الأسنان: الحد الأدنى للقبول يكون للطلاب الحاصلين على 96.5%.

وعلى صعيد متصل، أعلن الأزهر الشريف اليوم نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 رسميا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وتم كذلك الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها: العلمي والأدبي وأدبي كفيف، ونسب النجاح العامة، ونسب النجاح لكل قسم.