الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على توقعات تنسيق طب الأزهر 2023/2024

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

توقعات تنسيق طب الأزهر 2023/2024.. من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول عبر مؤشر البحث "جوجل"، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية عقب الإعلان عن أوئل الثانوية الأزهرية ليلة أمس، والإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية ظهر اليوم.

وزارة الصحة تعلن شروط ورابط تنسيق تكليف الصيادلة دفعة 2021

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

مؤشرات تنسيق طب الأزهر 2023-2024

اعتمد وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، خلال الساعات القليلة الماضية،  نتيجة الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2023، نيابة عن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب.

نسبة النجاح بالثانوية الأزهرية 2023

من ناحيته، نشر قطاع المعاهد الأزهرية بيان عن نسب النجاح بالثانوية الأزهرية لهذا العام وذلك خلال موقع الأزهر الإلكتروني، و قد صلت نسبة النجاح إلى 59.38% من إجمالي عدد المتقدمين.

ارتفاع نسب القبول بكليات طب الأزهر لهذا العام 2023/2024

طبقًا للبيانات التى نشرها قطاع المعاهد الأزهرية خلال الساعات القليلة الماضية على بوابة الأزهر الشريف، فإنه وبناء على أن عدد المتقدمين لدخول امتحانات القسم العلمي هذا العام قد بلغ 50738 طالبًا وطالبة، في مقابل 41140 طالبًا وطالبة في العام الماضي.

وحسب تصريحات المهتمين بالعملية التعليمية وبالمقارنة بين الأعداد والنسب المذكورة، تذهب المؤشرات إلى ارتفاع تنسيق القبول بكليات طب الأزهر للعام الدراسي المقبل مقارنة بالعام المنقضي.

وتعد كلية الطب إحدى الكليات العلمية التي قرر المجلس الأعلى للأزهر المساواة في الحد الأدنى للقبول بها بين البنين والبنات إعمالًا لمبدأ التكافؤ.

ويتوقع أن يكون تنسيق القبول بكليات الطب بجامعة الأزهر للعام الدراسي المقبل 2023-2024 على النحو التالي:

طب القاهرة: 630 درجة بنسبة +97%.

طب دمياط: 626 درجة بنسبة +96.5%.

طب أسيوط: 622 درجة بنسبة +96%.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للصيدلة وطب الأسنان 

كلية الصيدلة: الحد الأدنى للقبول يكون للطلاب الحاصلين على 95%.

كلية طب الأسنان: الحد الأدنى للقبول يكون للطلاب الحاصلين على 96.5%.

وعلى صعيد متصل، أعلن الأزهر الشريف اليوم نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 رسميا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وتم كذلك  الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها: العلمي والأدبي وأدبي كفيف، ونسب النجاح العامة، ونسب النجاح لكل قسم.

برلماني: قمة السيسي وبوتين تعطي دفعة للعلاقات بين مصر وروسيا

محافظ القاهرة يلتقي نائب رئيس الوزراء الفيتنامي

توقعات تنسيق طب الأزهر 2023 2024 نسبة النجاح بالثانوية الأزهرية 2023 قطاع المعاهد الأزهرية بوابة الازهر اشريف توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للصيدلة وطب الأاسنان تنسيق

مواد متعلقة

رابط التقديم على مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج 2023 وشروط الالتحاق

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 1455 وحكم الاحتفال به

موعد بداية العام الدراسى الجديد 2023-2024 في المدارس الحكومية والخاصة واللغات

باقى 5 أيام.. موعد صيام يوم عاشوراء 1445 هجريا وفضل صيامه

مؤشرات نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب الحاصلين على 95%

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

السبب وراء صيام يوم عاشوراء وحكم صيامه.. الإفتاء تجيب

أفضل الأعمال يوم عاشوراء.. دار الإفتاء المصرية تجيب

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

لافتة محل تُثير أزمة.. قصة غلق مطعم "كوكسال بابا" في الشرقية

توتر جديد في إفريقيا.. قوات رواندا تعبر الحدود الكونغولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟