الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: قمة السيسي وبوتين تعطي دفعة للعلاقات بين مصر وروسيا

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمده

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، أهمية القمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي بوتين، مشيرا إلى أنها جاءت في غاية الأهمية لوجود تعاون كبير بين مصر وروسيا في كثير من المشروعات العملاقة في كثير من المجالات الاقتصادية والصناعية والنووية.

وأشار محمد نشات إلى تطرق الرئيسان خلال لقائهما إلى تطورات عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها مشروعي محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية، إلى جانب التعاون فى مجال تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، وكذا على صعيد التعاون المشترك فى مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

وقال النائب: وهي قضايا في غاية الاهمية والتنوع للبلدين، علاوة على تبادل وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان وسوريا وليبيا، والقضية الفلسطينية، وتوافق الرؤى على دفع الجهود من أجل استعادة وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام لدول المنطقة.

وأكد عضو مجلس النواب، على ما قاله الرئيس السيسي بوضوح، وهو ضرورة بلورة نتائج فعلية وعملية من القمة الروسية الأفريقية لصالح الشعوب الأفريقية بالمقام الأول، باعتبار أن القمة تستهدف إرساء التعاون المستدام بين روسيا والدول الأفريقية، والأهمية التى يوليها الرئيسان لاستمرار التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

واختتم أن مصر مدافع قوي عن أفريقيا والقمة فرصة لتعزيز التعاون بين أفريقيا وروسيا في مجالات مهمة ومتنوعة.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد التقى نظيره الروسى فلاديمير بوتين وقال خلال اللقاء: "حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائى إلى مستوى تستحقها العلاقات بين البلدين".

وأضاف الرئيس السيسي خلال القمة: "أهنئ الرئيس الروسى على مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية".

الرئيس الروسي بوتين السكك الحديدية الرئيس السيسي القضية الفلسطينية المشروعات العملاقة المنطقة الصناعية الروسية النائب محمد نشأت العمدة

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