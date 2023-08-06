تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.. والأوراق المطلوبة للتقديم (تفاصيل)

يتساءل مئات الآلاف من الطلاب عن آخر أخبار تنسيق الثانوية الأزهرية 2023، وذلك عقب اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف النتيجة بنسبة 52.38% وتم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب يوم الخميس 25 يوليو 2023 وتم إعلان درجات الطلاب بالفعل عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

تنسيق الثانوية الازهرية 2023

يترقب طلاب الشعبة العلمية والأدبية خلال الأيام المقبلة فتح باب تنسيق الرغبات في المرحلة الأولى من التنسيق والذي من المتوقع أن يكون أقل من العام الماضي 2022 نظرا لأن نسبة النجاح أقل من العام الماضي والتي بلغت نحو 57.31% في حين أن نسبة النجاح هذا العام 52.38%.

وكانت قد فتح قطاع المعاهد الأزهرية باب التظلمات على نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية من يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2023 ولمدة شهر كاملا برسوم بلغت 100 جنيه للمادة الواحدة على أن يتم الإعلان عن نتيجة التظلمات عقب أسبوعين فقط من غلق باب تقديم التظلمات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية 2023

يتم تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية من خلال موقع التنسيق الرسمي (من هنا) بإدخال البيانات اللازمة واستكمال الخطوات الإلكترونية وتحميل الأوراق المطلوبة للتقديم في التنسيق والتي يجب تقديمها للكلية المرشح لها في العام الجامعي 2023-2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

أصل شهادة الميلاد للطالب المتقدم مميكنة.

عدد 8 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم.

عدد 4 صور من شهادة الثانوية الأزهرية والأصل.

عدد 6 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره.

استمارة 2 جند من مديرية الأمن.

استمارة 6 جند من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

حافظة بلاستيكية لحفظ الأوراق المطلوبة.

المؤشرات الأولية لتنسيق طلاب الثانوية الأزهرية 2023

أخبار تنسيق الثانوية الازهرية 2023 ومؤشرات التنسيق تساؤلات يتطرحها العديد من الطلاب حاليا عبر المنصات الإلكترونية وإليكم مؤشرات تنسيق

كلية الهندسة الزراعية 80%.

كلية اللغات والترجمة 61%.

كلية العلوم 87%.

كلية التربية 57%.

كلية اللغة العربية 52%.

كلية التجارة 71%.

كلية الشريعة الإسلامية 87%.

كلية الهندسة 85%.

كلية الطب 90%.

اقرأ أيضا

موعد انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023