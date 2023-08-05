السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة.. تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 /2024 علمي رياضة

التنسيق الإلكتروني
التنسيق الإلكتروني للثانوية العامة

تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 /2024 علمي رياضة من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 لجميع الشعب.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر. 

تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 /2024 علمي رياضة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ يومان مضوا تقريبًا موعد بدء قبول طلبات التقديم للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لعام 2024-2023، كما وضعت الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لجميع الشعب (علمي علوم- علمي رياضة- أدبي).

تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة "الجامعات الحكومية"

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات الحكومية 2023 لطلبة الثانوية العامة 2023 شعبة "علمي رياضة" من مجموع 342 درجة  كحد أدنى وهو ما يعادل 83.41% فأكثر، وذلك لاستهداف عدد 15013 طالبًا من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، بينما تم تحديد الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم عند مجموع 362 وهو ما يعادل 88.29 فأكثر، وتستهدف هذه المرحلة عدد 22304 طلاب من طلاب الشعبة العلمية "علمي علوم" لطلاب الثانوية العامة.

وكان الدكتور رضا حجازي، قد أعلن في تصريحات صحفية عدة أن اقتراب نسب النجاح لطلاب الثانوية العامة لهذا العام من نسب نجاح طلاب الثانوية العامة العام الماضي 2022/2023  يعتبر مؤشرًا لاحتمالية اقتراب درجات  تنسيق الكليات /20242023 من درجات تنسيق القبول بالعام الماضي 2022/2023.

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وعلى صعيد متصل نكتب لكم تنسيق كليات حاسبات ومعلومات لشعبة علمى رياضة العام الماضي 2022/2023 والتي تقترب حسب تصريحات الوزير من نسب قبول هذا العام وكانت كالتالي:

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علمي رياضة مجموع 346 درجة.

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 343.

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 340.

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 340.

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 339.

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 339.

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة 336.

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 335.

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 335.

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 335.

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 333.

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 331.

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 331.

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 329.

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 329.

حاسبات و ذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 328.

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 328.

حاسبات ومعلومات العريش رياضة 327.

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 327.

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 326.

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 325.

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 325.

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 324.

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 324.

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 323.

تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 2024علمي رياضة وزارة التعليم العالى و البحث العلمى تنسيق حاسبات ومعلومات تنسيق المرحلة الأولى وزارة التعليم العالي
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