السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات تقديم طلبات تظلمات من نتائج الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، خطوات عمل التظلمات من نتائج الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وفتح الوزارة، باب تقديم التظلمات عن طريق موقع الوزارة بداية من يوم الخميس 3 أغسطس 2023 لمدة 15 يومًا، من خلال الرابط التالي:

https://tazalom.emis.gov.eg

وننشر في التقرير التالي خطوات عمل التظلمات كما يلي:

أولًا: سيتم الدخول باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات، ويمكن الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد

https://office365.emis.gov.eg

ثانيًا: دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 و تقدر بـ200 جنيه للمادة (البريد أو فوري) أو منافذ الدفع الأخرى.

ثالثاً: ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.

رابعًا: تلقي رسالة بيوم وتاريخ التظلم  والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة.

خامسًا: ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع لأن من يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

سادسًا: تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.

سابعًا: الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

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