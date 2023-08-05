خطوات تقديم طلبات تظلمات من نتائج الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم، خطوات عمل التظلمات من نتائج الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وفتح الوزارة، باب تقديم التظلمات عن طريق موقع الوزارة بداية من يوم الخميس 3 أغسطس 2023 لمدة 15 يومًا، من خلال الرابط التالي:

https://tazalom.emis.gov.eg

وننشر في التقرير التالي خطوات عمل التظلمات كما يلي:

أولًا: سيتم الدخول باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات، ويمكن الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد

https://office365.emis.gov.eg

ثانيًا: دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 و تقدر بـ200 جنيه للمادة (البريد أو فوري) أو منافذ الدفع الأخرى.

ثالثاً: ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.

رابعًا: تلقي رسالة بيوم وتاريخ التظلم والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة.

خامسًا: ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع لأن من يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

سادسًا: تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.

سابعًا: الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.