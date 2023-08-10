الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2024 علمي علوم ورياضة

كلية التمريض
كلية التمريض

مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من تسجيل رغبات التنسيق بالجامعات، شغل أذهان الطلاب وأولياء أمورهم معرفة تنسيق كلية التمريض 2024 علمي علوم ورياضة، ودرجات القبول فيها.

يأتي هذا مع الإقبال الكبير من الطلاب للالتحاق بكليات التمريض 2023، والتي توفر للطلاب فرص عمل أثناء الدراسة وبعد التخرج.

تنسيق كلية التمريض 2024 علمي علوم ورياضة

وتعرض “الدستور” بهذا التقرير مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2024 علمي علوم ورياضة، ودرجات الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد التمريض 2023، أيضًا موعد تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023.

كما توفر للخريجين فرص عمل في خارج البلاد، أيضًا إمكانية العمل بأكثر من مستشفى، لذا يريد الطلبة معرفة درجات القبول بتنسيق كليات ومعاهد التمريض لعام 2023 علمي علوم ورياضة، وأيضا معرفة موعد نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2023، وميعاد تنسيق المرحلة الثانية 2023.

تنسيق كليات ومعاهد التمريض 2023

تشير توقعات تنسيق كليات ومعاهد التمريض لعام 2023/2024 علمي علوم ورياضة بالنسبة لطلبة الثانوية العامة، لتقاربها بشكل كبير مع درجات الحد الأدنى في كليات التمريض في العام الماضي، حيث جاء في إعلان تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023 للثانوية العامة، ويكون الحد الأدنى 362 درجة في الشعبة العلمية بنسبة 88.29%، وسيكون الحد الأدنى 342 درجة في الشعبة الهندسية بنسبة حوالي 83.41%، ويكون الحد الأدنى 289.5 درجة في الشعبة الأدبية بنسبة 70.61%، ويترقب الطلاب أقل من المجاميع المذكورة ميعاد فتح تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023.

ونستعرض معكم فيما يلي بعض مؤشرات تنسيق كليات ومعاهد التمريض لعام 2023/2024 علمي علوم ورياضة، طبقا لدرجات الحد الأدنى التي قد جاءت بتنسيق العام الماضي.

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مصاريف الجامعات الأهلية 2023 وموعد إعلان تنسيق الكليات

مؤشرات تنسيق كليات ومعاهد التمريض 2023/2024 علمي علوم ورياضة

  • تمريض بورسعيد 351
  • تمريض جامعة المنصورة 347
  • تمريض جامعة طنطا 344
  • تمريض جامعة دمياط  340
  • تمريض الزقازيق 337
  • تمريض جامعة دمنهور 334
  • تمريض المنوفية في شبين الكوم 332
  • فني تمريض جامعة طنطا 327
  • فني تمريض المنصورة 326
  • تمريض جامعة بنها 323
  • تمريض جامعة كفر الشيخ 322
  • تمريض أسيوط 321
  • تمريض جامعة سوهاج 317
  • فني تمريض جامعة الزقازيق 314
  • تمريض المنيا 313
  • تمريض جامعة جنوب الوادي 312
  • المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية في شربين 311
  • تمريض جامعة القاهرة 311
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