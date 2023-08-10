الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعتماد نتيجة الطلاب المقبولين بمدارس التمريض في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، نتيجة المقبولين بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، على مستوى 7 مدارس تمريض بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق،لاعتماد المذكرة التي تقدم بها، عقب الانتهاء من الاختبارات والتى أُجريت للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 - 2023 المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة على مستوى الإدارات السبع وهى مدارس تمريض : بنى سويف للبنات بتزمنت، باروط بنين، ناصر، الواسطى، ببا، الفشن وسمسطا).

كانت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، قد أعلنت فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج  امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023، وذلك بداية من السبت المقبل 12 أغسطس الجاري ولمدة 15 يوماً.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الشهادة الاعدادية المقبولين بمدارس التمريض بني سويف بمدارس التمريض

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