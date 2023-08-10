الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024 وأسعارها

تنسيق
تنسيق

مع قرب إغلاق المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات في الجامعات حرص طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم معرفة تنسيق الجامعات الأهلية 2024 وأسعارها، حيث أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القيام بالكشف والإعلان حول تنسيق الجامعات الأهلية للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامية المصرية لعام 2023، طبقا للضوابط والقواعد التي سوف يقرها الأعلى  للجامعات، في اجتماعه المرتقب، بالأيام القليلة المقبل، وتحديدا مع ميعاد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلبة كليات المؤسسات التعليمية الحكومية.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024 وأسعارها 

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير تنسيق الجامعات الأهلية وأسعارها.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024 

وأوضحت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،في تصريحات صحفية، أنّ التوقعات تشير لاحتمالية انخفاض الحدود الدنيا للقبول في تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024، وذلك بعدما كشف تحليل شرائح مجاميع نتيجة الثانوية العامة إلى احتمالية الانخفاض للحدود الدنيا للتقدم بمختلف الكليات سواء كانت الخاصة أو الأهلية، وأن الاستعدادات قد تمت على قدم وساق لجميع أعمال التنسيق.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

ونقدم خلال النقاط التالية الحدود الدنيا في تنسيق الجامعات الأهلية 2022ن وذلك كمنوذج استرشادي.

  • %82 في كليات الطب البشري
  • %80 في كليات الطب الأسنان
  • %78 في كليات العلاج الطبيعي
  • %74 في كليات الصيدلة
  • %70  في كليات الطب البيطري
  • %68 في كليات الهندسة
  • %62 لكليات العلوم الحاسب
  • %55 لباقي الكليات وباقي التخصصات العلمية والأدبية

مصروفات كليات جامعة العلمين الدولية 2023/2024

  • مجال علوم وهندسة الحاسبات: مبلغ 72.000 جنيه مصرى
  • مجال الهندسة: 72.000 جنيه مصرى
  • مجال العلوم الهندسية: 69.000 جنيه مصرى
  • مجال الفنون والتصميم: قيمة 52.000 جنيه مصرى
  • مجال الأعمال: 49.000 جنيه مصرى
  • مجال طب الأسنان: 107.000 جنيه مصرى
  • مجال الصيدلة: 94.000 جنيه مصرى
  • مجال الصحة العامة: 63.000 جنيه مصرى
  • مجال العلوم الأساسية: 51.000 جنيه مصرى

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مصروفات كليات جامعة الملك سلمان الدولية 2023/2024:

فرع مدينة الطور 

  • مجال الطب: قيمة 115.500 جنيه مصرى
  • مجال طب الأسنان: مبلغ 106.700 جنيه مصرى
  • مجال التمريض: 31.000 جنيه مصرى
  • مجال الصناعات التكنولوجية: 39.000 جنيه مصرى
  • مجال الهندسة: 69.000 جنيه مصرى
  • مجال علوم الحاسب: 69.000 جنيه مصرى
  • مجال هندسة الحاسب: 69.000 جنيه مصرى
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