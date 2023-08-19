رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. وموعد غلق باب التسجيل

تصاعدت حدة البحث عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وذلك قبيل انتهاء مدة تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية في استمارة التنسيق للالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث يتم الإعلان النتيجة عقب فحص كافة استمارات التنسيق.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

يستخدم موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذا الرابط (من هنا) في تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ومعرفة اسم الكلية المرشح إليها كل طالب حيث يتم التوزيع وفقا للمعلومات المسجلة عن الطالب (مجموعة، شعبته الدراسية، محل إقامته).

يذكر أن الحد الأدنى للتقديم فى المرحلة الثانية للتنسيق لطلاب الشعبة العلمية 246 درجة بنسبة مئوية 60% بينما الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الثانية للتنسيق لطلاب الشعبة الأدبية 238 درجة بنسبة مئوية 58.05% حيث يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بالاستعانة بقائمة الكليات المتاحة لكل طالب وفقا لمجموعة وشعبته الدراسية.

موعد غلق باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية من التنسيق 2023

مد مكتب التنسيق التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات حيث تنتهي يوم الأحد المقبل الموافق 20 أغسطس 2023 في تمام الساعة السابعة مساءا بدلا من يوم السبت حيث يمكن تسجيل رغبات الطلاب طوال الـ 24 ساعة.

ومن المتوقع أن يعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الحد الأدني للقبول في كافة كليات في الجامعات المصرية المختلفة في المحافظات والإعلان عن تفاصيل المرحلة الثالثة من التنسيق وفقا لمجموع الطلاب وطلاب الدور الثاني.

خطوات الاستعلام عن نتائج تنسيق الجامعات 2023

يستخدم رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في معرفة أسماء الكليات المرشح لها الطلاب للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) .

إدخال بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة استعلام

ظهور اسم الكليات المرشح لها الطالب.

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