إقبال ملحوظ على مكتب تنسيق القاهرة في آخر يوم لتسجيل رغبات المرحلة الثانية

أغلق مكتب تنسيق كلية الزراعة جامعة القاهرة، اليوم الأحد، أبوابه في تمام الساعة الساعة الثالثة عصرا، حيث شهد زحاما اليوم من قبل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، لتسجيل رغباتهم للقبول بالكليات والمعاهد ضمن المرحلة الثانية، والتي امتدت مهلة التسجيل على الموقع الإلكتروني إلى مساء الأحد في تمام الساعة السابعة مساء.

قال المهندس أحمد رجب مندوب اتصال مكتب التنسيق بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن اليوم كان آخر أيام التسجيل بالمرحلة الثانية وأيضا المهلة الأخيرة للتعديل على الرغبات التي أدخلها الطلاب خلال الأيام الماضية، وهو ما انعكس على توافد المئات من الطلاب خلال ساعات العمل على مدار اليوم أما للتسجيل أو للتعديل على الرغبات.

وأضاف أن كلية الزراعة تعمل خلال فترة التسجيل في مراحل التنسيق الثلاث لاستقبال الطلاب وتقديم كافة الخدمات لهم حيث تم تجهيز 4 معامل الحاسب الآلي لاستيعاب الأعداد وإنجاز مهامهم في أسرع وقت؛ وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن فتح تسجيل رغبات المرحلة الثانية، وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بها في الشعبة الأدبية 238 درجة أي 58.5 % وللشعبة العلمية 250 درجة.