اعرف نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023.. وتوقعات المرحلة الثالثة

ننشر رابط نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023.. وتوقعات المرحلة الثالثة فأيام قليلة ويعلن مكتب تنسيق الجامعات عن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق والتى انتهت أمس الأحد، على أن يتم إعلان موعد تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق عبر الرابط التالى

رابط نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023

https://tansik.digital.gov.eg/application/

وبدأت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى فرز التقديمات الخاصة بالجامعات، على أن يتم إعلان النتيجة وفقًا لهذا الفرز، على أن تبدأ المرحلة الثالثة للتنسيق لطلاب الدور الثاني، وقد توقعت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه يوجد بعض الكليات التى من الممكن أن تكون فى المرحلة الثالثة.

ومن بين هذه الكليات كليات التربية والتى يوجد بها الأقسام التالية:

قسم الاقتصاد المنزلي.

قسم التربية الفنية.

قسم التربية الموسيقية.

قسم العلوم التربوية والنفسية.

قسم الإعلام التربوي (شعبة صحافة وإذاعة وتلفزيون، شعبة المسرح المدرسي).

قسم تكنولوجيا التعليم (شعبة عامة، معلم حاسب آلي).

قسم معلم الفصل الواحد (يوجد بجامعة الزقازيق).

قسم رياض الأطفال (يوجد بجامعة الزقازيق).

وأيضًا كلية التربية الرياضية بأقسامها المختلفة التى من الممكن أن تكون فى المرحلة الثالثة للتنسيق وهى كالتالى:

قسم الإدارة الرياضية

قسم الترويح الرياضي

قسم المناهج وطرق التدريس

قسم علوم الحركة الرياضية

قسم علوم الصحة الرياضية

قسم علم النفس الرياضي

قسم تدريب الرياضات الأساسية

قسم تدريب الرياضات الفردية

قسم تدريب الرياضات الجماعية

قسم رياضة كبار السن

قسم التربية الرياضية المعدلة

قسم تدريب الألعاب الرياضية.

قسم المنازلات والرياضات الفردية

قسم تدريب الرياضات المائية

قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار

قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

قسم تدريب التعبير الحركي والإيقاع الحركي

تدريب التمرينات الإيقاعية والجمباز الفني

قسم الإدارة الرياضية والترويح

قسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية الرياضية

قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية.

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