الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية للثانوي العام والفني بجنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يصدق على التنسيق

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2023 / 2024 بمحافظة جنوب سيناء، بناء على مقترح محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، وفق تحليل نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية وبالنسبة لأعداد الطلاب والفصول الدراسية.

 وأعلن وكيل الوزارة أن الحد الأدنى للقبول جاء على النحو التالي:

الصف الأول الثانوي العام (210) درجة لإدارات رأس سدر بدلا من (230) درجة و(220) درجة لإدارتي  دهب - أبوزنيمة بدلا من (230) درجة، و(215) درجة لإدارتي طور سيناء وسانت كاترين، و(200) درجة لإدارات (نويبع وشرم الشيخ وأبورديس).

تنسيق الصف الأول الثانوي في شمال سيناء

الصف الأول الثانوي الصناعي 185 درجة لإدارة طور سيناء بدلا من (190) درجة، و(160) درجة لإدارات (رأس سدر - دهب – أبورديس- نويبع) بدلا من (170) درجة، و(140) درجة لإدارة (أبوزنيمة).

الصف الأول الثانوي التجاري (165) درجة لإدارة (طور سيناء) و(150) درجة لإدارة (رأس سدر) و(140) درجة لإدارات (شرم الشيخ وأبورديس وسانت كاترين ونويبع).

الصف الأول الثانوي الفندقي (145) درجة لإدارة طور سيناء و(140) درجة لإدارة دهب.

الصف الأول الثانوي الزراعي (140) درجة جميع الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه يتم قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية الراغبين للالتحاق بنظام الخدمات للمرحلة الثانوية العامة بمجموع (170) درجة بدلا من (200) درجة، مضيفا أنه يتم قبول تنسيق كل طالب بالإدارة التابع لها ولا يجوز له الالتحاق بالصف الأول الثانوي بإدارة أخرى.

وتابع أنه يتم قبول جميع الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية والراغبين للالتحاق بنظام الخدمات للتعليم الفني التجاري بمجموع (140) درجة بالفترة المسائية بمدرسة الرويسات الإعدادية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.

خالد فودة محافظ جنوب سيناء جنوب سيناء تنسيق القبول للصف الاول الثانوي رأس سدر دهب

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