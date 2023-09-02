خلال ساعات.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023

يترقب أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة الدور الثاني، موعد اعلان النتيجة بشكل رسمي حيث يكثف طلاب الصف الثالث الثانوي بحثهم عبر موقع جوجل عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم دور ثان، وذلك للالتحاق بالمرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023

ويمكن الحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم دور ثان (من هنا)

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة درو ثاني 2023

وكشف المصادر التعليمية، عن موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، حيث من المنتظر اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، منتصف الأسبوع المقبل.

آخر اخبار تصحيح نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023

وأشار إلى أن الكنترولات مستمرة في أعمال التصحيح الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد إلكترونيا، واقتربت من الانتهاء من تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، وتقدير الدرجات علي أن يتم مراجعة نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، وتجميع الدرجات بداية الأسبوع المقبل، علي أن يتم اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم منتصف الأسبوع.

نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة دور ثان

وأضاف أن نسب النجاح في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 ستكون مرتفعة وأعلى من نسبة نجاح الدور الأول، مشيرة إلى أن التصحيح يعتمد على ضوابط وآليات يتم الالتزام بها مع مراعاة حالات الطلاب التى تحتاج درجات للوصول إلى درجة النجاح أيضا وفق القواعد المنظمة لمنح درجات رأفة للطلاب.

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واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، نتيجة الثانوية العامة 2023، الدور الأول، نهاية يوليو الماضي، بنسبة نجاح 78%، وانطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم السبت الموافق 19 أغسطس الماضي، واستمرت حتى 29 من نفس الشهر، حيث عقدت امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بشكل يومى دون فواصل زمنية بين المواد وبعضها، وخاض تلك الاختبارات 118 ألفا و605 طالب وطالبة خلال 10 أيام فقط.