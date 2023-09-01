الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 وخطوات الحصول عليها

طلاب
طلاب

مع بدء تنسيق المرحلة الثالثة حرص طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم معرفة رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 وخطوات الحصول عليها، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني عن بدء عملية التظلمات من نتائج الثانوية العامة في يوم الخميس الماضي الموافق 3 أغسطس 2023، واستمرت لمدة أسبوعين.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 وخطوات الحصول عليها

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 وخطوات الحصول على نتيجة التظلمات. 

وأغلقت وزارة التربية والتعليم المصرية موقع التقديم على تظلمات الثانوية العامة لعام 2023 في يوم الخميس الماضي الموافق 17 أغسطس 2023، لذلك بترقب الكثير من الطلاب ميعاد إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة للدور الأول في 2023.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

ومن المترقب أن ستعلن الوزارة في الساعات القادمة نتائج تظلمات الثانوية العامة 2023، من خلال موقع بوابة تظلمات الثانوية العامة (من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

  1. قم بالدخول على (موقع بوابة تظلمات الثانوية العامة) من هنا.
  2. سجل الدخول من خلال كتابة البريد الموحد.
  3. ثم قم بإدخال كلمة المرور.
  4. أدخل رقم الجلوس وكتابة تاريخ الميلاد.
  5. ثم الضغط على إظهار النتيجة.

طريقة التعرف على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

  • الاتصال مباشرة بلجنة التظلمات الرئيسية في الوزارة، أو الفرعية التي قد قدم فيها التظلم.
  • استلام رسالة (sms) على الهاتف المحمول الذي سجله التلميذ من ضمن أوراق التقدم بالتظلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، قد أوضحت أنه سيتم إخطار الطلاب بنتائج تظلمات الثانوية العامة 2023 عقب الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بالطالب، حيث ستظهر النتيجة إما بحصول الطالب على درجات بالمادة التي تظلم عليها أو لعدم حصوله على أي درجات ومن أجل بقاء الوضع على ما هو عليه.

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نتيجة التظلمات الثانوية العامة على موقع الوزارة 

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم الانتهاء من فحص كافة طلبات التظلمات التي قد تقدم بها طلاب الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي 2022-2023، منوها أنه سيتم التواصل مع كافة الطلاب الذين تبين لهم درجات بالتظلمات معهم تليفونيًا عبر الكنترول، وتم مخاطبة مكاتب التنسيق بالتعديل الذي قد جرى على النتيجة، وهم نسب ضئيلة من الطلبة. 

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