"لا تقلقوا".. رسالة طمأنة من التعليم العالى لطلاب الثانوية العامة الدور الثانى

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه على طلاب الثانوية العامة دور ثان عدم القلق لأن التنسيق سوف يفتح مرة أخرى ضمن المرحلة الثالثة التي أغلقت، أمس، ولكنه سوف يتم فتحه عقب إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 التي من المقرر أن يعتمدها وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي خلال أيام.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق سوف يتم إعلانها مرة واحدة عقب انتهاء إجراءات نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة لذلك لا قلق عليهم.

وكانت قد قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

وقالت وزارة التعليم العالي إن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة الشعب العلمية: 205 درجات بنسبة 50% وعدد الطلاب: 83863 والشعبة الأدبية: 205 درجات بنسبة 50% وعدد الطلاب: 50983 وإجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

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وأضافت، خلال بيان رسمي لها، أنه علمًا بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور أيمن عاشور مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، حرصًا على مصلحة الطلاب ولإتاحة الفرصة أمامهم للتقدم بأوراقهم لمكتب التنسيق بمقره الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس.