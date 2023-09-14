الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يخفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى

محافظ القاهرة اللواء
محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة،  خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسى 2023/2024  للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 5 درجات ليكون 220 درجة بدلًا من 225 درجة، وأن يكون القبول بفصول الخدمات ١٨٠ درجة بواقع ٤٠ درجة أقل من الثانوى العام،  وذلك فى عدد من المدارس التى بها أماكن شاغرة فى بعض  الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لاستكمال أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى، واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

استعدادات المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد

وكان عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماعًا مع مديرى الإدارات التعليمية بالعاصمة لمتابعة استعدادات المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد.

شهد اللقاء م. حازم الأشمونى، السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام المساعد، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خلال الاجتماع حظر حرمان أى طالب من الانتظام فى الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية،  مشددًا على حسن معاملة الطلاب ومنع التعدى عليهم نهائيًا بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز. 

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