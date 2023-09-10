الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلس الوزراء يشيد بأداء منظومة شكاوى محافظة قنا خلال أغسطس

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن التقرير الشهرى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر أغسطس الماضى.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا أن التقرير أوضح أن محافظة قنا من المحافظات المتميزة فى تلقى الشكاوى وسرعة الاستجابة لها. 

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر لجميع المسئولين، الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودًا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدًا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوري، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة.

كما أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من فريق عمل منظومة الشكاوى بمحافظة قنا في رصد ومتابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها.

وكان قد استأنف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم الأحد، استقبال المواطنين بمكتبه، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم، في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، وذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية داخل الديوان العام لمحافظة قنا والمديريات الخدمية. 

وقال محافظ قنا، في بيان صحفي صادر عن الديوان العام لمحافظة قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

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