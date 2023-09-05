الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يستقبل مدير مرفق الإسعاف الجديد: الجاهزية للتعامل مع الطوارئ

محافظ قنا
محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم، بمكتبه، الدكتور عمرو العرشي، عقب توليه منصب مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا، حيث قدم المحافظ التهنئة له، بمناسبة تقلده منصبه الجديد، متمنيا له دوام التوفيق.

وأثنى المحافظ، خلال اللقاء، على الجهود المتميزة لهيئة الإسعاف خلال الأربع سنوات الماضية، خاصة أثناء جائحة كورونا، مؤكدا أن هيئة الإسعاف تؤدي دورها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنه تمت إقامة بعض نقاط الإسعاف بمراكز المحافظة، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة التي تستهدف توفير كل الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة لائقة، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا اليوم الثلاثاء.

من جهته؛ أشار مدير فرع هيئة الاسعاف بقنا، إلى أن الهيئة تبذل أقصى جهد ممكن لتقديم الخدمات في ضوء ما يتوافر لديها من إمكانات في خدمة المواطنين، وتقديم التيسيرات المطلوبة، وضرورة الجاهزية والاستعداد الكامل لمرفق الإسعاف للتعامل الفوري مع أي طوارئ بنطاق المحافظة. 

كان استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، ٦٨ مواطنا بمكتبيهما، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم، في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

وقال المحافظ إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

رئيس هيئة الإسعاف محافظ قنا أخبار محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا مبادرة حياة كريمة

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