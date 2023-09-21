الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزارة الداخلية تواصل توزيع عبوات سلع غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين

عبوات سلع غذائية
عبوات سلع غذائية ومستلزمات مدرسية

تواصل وزارة الداخلية توزيع عبوات سلع غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين في إطار مبادرة كلنا واحد، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات (القليوبية – دمياط – السويس – الإسماعيلية – مطروح – بني سويف – شمال سيناء – بورسعيد – الدقهلية- لشرقية وأسوان وغيرها من المحافظات)، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

التنسيق بين قطاع المشروعات والتنمية بالداخلية ومديريات الأمن لتوزيع المساعدات

وتم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم.

يأتي ذلك في إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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