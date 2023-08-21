كيفية تأمين المعلومات السرية في عملك من مجرمي الإنترنت؟

عالم الأعمال اليوم هو عالم صعب، أنت لا تقاتل فقط المنافسين من أجل المبيعات ولكنك أيضًا تقاوم مجرمي الإنترنت لتأمين المعلومات السرية في عملك.

البيانات الخاصة بك هي أحد الأصول التجارية، نظرًا لأنه عنصر حاسم في نجاح الأعمال واستمراريتها فمن العدل فقط حمايته من الاستغلال.

يمكن أن تتراوح البيانات من بيانات العملاء والموظفين إلى استراتيجيات المبيعات والتسويق، أنت بحاجة إلى إدارتها وحمايتها بشكل مناسب لتقليل مخاطر الخرق الأمني ​​الذي سيؤدي إلى مضاعفات مثل الدعاوى القضائية وتلف السمعة وخسارة الأرباح.

الأمن السيبراني هو عنصر تجاري مهم عادةً إذا كنت تعتمد على التكنولوجيا للعمل بسلاسة، كلما أعطيت الأولوية للأمان كلما حافظت على سرية معلومات عملك من الكوارث السيبرانية.

القيام بجرد بياناتك: تتمثل الخطوة الأولى في الحفاظ على سرية معلومات المكتب في الحصول على جرد دقيق لأصولك حتى تعرف ما تحتاج إلى حمايته، سيساعدك إنشاء جرد شامل لأصول البيانات في عملك على معرفة:

من أين تأتي بياناتك.

نوع البيانات التي تجمعها حيث يتم تخزينها.

الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليه.

كيف يستخدمه موظفوك.

أي البيانات لتحديد أولوياتها.

ضع في اعتبارك جميع الأقسام التي تحتوي على البيانات وتعمل معها، ستمنحك هذه العملية رؤى حول حالة بياناتك الإجمالية وتساعدك على تحديد أفضل الخيارات لحمايتها.

احتفظ فقط بما تحتاجه: بقدر ما ترغب في تخزين جميع البيانات التي تأتي في عملك إلى الأبد فهذا ليس ممكنًا تقنيًا لسببين.

أولاً، ستصبح مسؤولية في تخزين البيانات الخاصة بك، كلما زادت البيانات التي تخزنها، زادت تكاليف تخزين البيانات لديك وصعوبة إدارتها، مفتاح تحقيق أقصى استفادة من تخزين البيانات هو الاحتفاظ بالأساسيات، ثم تمزيق الأشياء التي لا تفعلها رقميًا.

استخدم الشبكات الخاصة فقط: منذ أن حدثت زيادة مفاجئة في العمل عن بُعد زادت الهجمات الإلكترونية معها، كان لدى الشركات سيطرة قليلة أو معدومة على الشبكات التي يتصل بها موظفوها حيث يمكن أن يكونوا إما يعملون على شبكتهم المنزلية أو في مقهى.

يمثل هذا الموقف خطورة على أمنك نظرًا لأن الجهات الفاعلة السيئة المتصلة بالشبكة نفسها يمكنها مراقبة نشاطك عبر الإنترنت.