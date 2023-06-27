ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى تنفيذا لخطة تأمين عيد الأضحى

الاستعدات الأمنية
الاستعدات الأمنية لعيد الأضحى

رفعت كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية، درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين بعيد الأضحى المبارك، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد القصوى تنفيذاً للخطط الأمنية التى اعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

676
676
3434
3434
4545
4545
6556
6556
7878
7878

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.

 

كما يضطلع مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.
 

ومن جانبها، تؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك.

عيد الأضحى المبارك إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك استراتيجية وزارة الداخلية الاستعداد القصوى الإرتكازات الأمنية الخدمات المرورية الخطط الأمنية الطرق السريعة الشرطة النسائية تأمين إحتفالات المواطنين برفع درجة الاستعداد برفع درجة الاستعداد القصوى خدمات المرورية سلامة المواطنين عناصر الشرطة عناصر الشرطة النسائية

الأكثر قراءة

الإفراج عن رجب السويركى مالك سلسلة "التوحيد والنور"

"أوابك" توقع مذكرة تفاهم مع المعهد الجزائري للبترول في مجال التدريب

حبس تاجر أستروكس في مدينة السلام 4 أيام

سعر الدولار في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

الدستور تكشف: أين سيقضى وزراء الحكومة إجازة العيد؟

قناة الناس| التلبية هى شعار المؤمنين.. "الشعراوى" يكشف فضائل عظيمة للتلبية بيوم عرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟