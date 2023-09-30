مع بداية العام الدراسي.. ما هي بدائل الدروس الخصوصية؟

يبدأ اليوم ماراثون العام الدراسي الجديد 2023/2024، ومع بدايات الدراسة، يبدأ التفكير في مجموعات التقوية والدروس الخصوصية لمساعدة الطلاب على النجاح بسهولة، والتميز في المواد العلمية والأدبية، وعدم التعثر في أي مادة، وكلما زاد عمر الطالب، زادت الأعباء الدراسية، لذا يبحث الكثيرون عن الدروس الخصوصية أو مجموعات التقوية، ويقدم "الدستور" في التقرير التالي البدائل التي يمكن الاعتماد عليها بديلًا عن الدروس الخصوصية.

قناة مدرستنا

مع الأزمات الاقتصادية يلجًا المواطنون إلى الاستغناء عن بعض السلع، والاحتياجات الأساسية، من أجل الحفاظ على استقرار الأوضاع، وتحسين الأوضاع المالية، لذا فإن هناك عدد من البدائل للدروس الخصوصية وموضوعات التقوية، وهي قناة مدرستنا التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، في ظل أزمة كورونا لدعم التعلم عن بعد، والتي توفر شرحًا وافيًا لجميع المواد الدراسية، من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.

مجموعات التقوية

من الخيارات البديلة المتاحة، والمتعارف عليها منذ زمن، هي مجموعات التقوية تقدم في المدرسة للمناهج التعليمية لجميع الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وتكون تكلفتها رمزية، لا تضاهي تكاليف الدروس الخصوصية، ويستطيع الطالب من خلالها تحقيق مستهدفاته من الحصول على شرح إضافي للمواد التي يرغب فيها، وبشكل منتظم.

منصة ذاكر

منصة تعليمية تم إطلاقها عام 2020، وقت انتشار فيروس كورونا وظهور الدواعي للتعلم عن بعد، وهي تقدم محتوى تعليمي رقمي لجميع الصفوف، باستخدام الوسائط التعليمية من صور وفيديو، وأفلام وثائقية لشرح الدروس المختلفة، كما تتيح وزارة التربية والتعليم منصات افتراضية للبث المباشر، وفقًا لجداول يتم تحديدها، ويظهر فيها المعلم في بث مباشر تفاعلي مع الطلاب، بما يساعد على وصول المعلومات بشكل أسهل، ويوفر الوقت والجهد والمال، لأن تلك الخدمات تقدم مجانًا عبر المنصات.