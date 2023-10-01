الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تطلق مبادرة "كلنا واحد- مع زهور المستقبل" لتوزيع الحقائب المدرسية

الداخلية
الداخلية

أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مبادرة «كلنا واحد، مع زهور المستقبل»؛ لتوزيع الحقائب المدرسية على الأسر بالمناطق الأولى بالرعاية بالمحافظات؛ تحت رعاية رئيس الجمهورية.

جاء ذلك تأكيدًا على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد 2023/2024 فقد قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمشاركة مع الجهات المعنية بإطلاق مبادرة كلنا واحد، مع زهور المستقبل.

وتستهدف توزيع عدد من الحقائب المدرسية بمشتملاتها وعدد من العبوات الغذائية على أسر الطلبة من الفئات الأولى بالرعاية «الأسر الفقيرة، المرأة المعيلة، ذوى الهمم، دور رعاية الأيتام» على مستوى الجمهورية، تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات».

تم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم.

يأتى ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وزارة الداخلية الحقائب المدرسية رئيس الجمهورية العام الدراسى الجديد مبادرة كلنا واحد زهور المستقبل

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