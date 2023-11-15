الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدستور" ينشر أول نموذج لـ "بوكليت الشهادة الإعدادية" لمادة اللغة العربية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حصل "الدستور" على أول نموذج استرشادى لبوكليت الشهادة الإعدادية لمادة اللغة العربية، بعد بدء مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني فى مختلف محافظات الجمهورية، في تحديد شكل امتحانات الشهادة الإعدادية لـ1.2 مليون طالب، حيث قررت بعض المديريات التعليمية تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الاعدادية.

وأكدت مصادر لـ"الدستور"، أن أروقة المديريات شهدت خلال الأيام الماضية جهودا مكثفة بالتعاون مع قطاع التعليم العام لتحديد قدرة كل مديرية تعليمية علي تطبيق نظام امتحانات "البوكليت" على طلاب الشهادة الإعدادية خلال امتحانات نصف العام المقبل، والمقرر لها النصف الثاني من شهر يناير 2024.

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وأوضحت المصادر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية يخوضها ما يصل لـ1.2 مليون طالب وطالبة، وتتم مركزيا في كل محافظة بشكل منفصل تحت إشراف مديرية التربية والتعليم، لافتة إلى أن وزارة التعليم تقترح على المديريات اتباع نظام البوكليت في امتحانات الإعدادية للقضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات التي ضربت امتحانات إتمام التعليم الأساسي خلال السنوات الماضية، وكان آخرها إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية نهاية العام الدراسي الماضي بعد تسريبه.

وزارة التعليم تعلن عن تفاصيل العام الدراسي الجاري

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، والتي بدأت السبت 30 سبتمبر الماضي، وتستمر إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وطبقا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي2023- 2024، بإجمالي عدد اسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا علي النحو التالي:-

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

٧_بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

بوكليت الشهادة الإعدادية
بوكليت الشهادة الإعدادية
بوكليت الشهادة الإعدادية
بوكليت الشهادة الإعدادية
بوكليت الشهادة الإعدادية
بوكليت الشهادة الإعدادية
بوكليت الشهادة الإعدادية
بوكليت الشهادة الإعدادية
بوكليت الشهادة الإعدادية
بوكليت الشهادة الإعدادية
بوكليت الشهادة الإعدادية
بوكليت الشهادة الإعدادية
بوكليت الشهادة الإعدادية
بوكليت الشهادة الإعدادية
التربية و التعليم الشهادة الاعدادية المديريات الامتحانات البوكليت

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