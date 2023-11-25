مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة

أجرى اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، جولة موسعة؛ لمتابعة وتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الفرافرة.

وشملت الجولة عددًا من المشروعات التنموية والخدمية المنفذة في إطار المبادرة، كما حرصا على لقاء الأهالي؛ للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم حول هذه المشروعات بما يخدم احتياجاتهم الأساسية ويوفر لهم الخدمات اللائقة، وجاءت أهم التوجيهات ما يلي:

- وضع لوحات إرشادية للمواطنين بمجمعات الخدمات تتضمن أسلوب تقديم الخدمة والأوراق والمستندات المطلوبة والمصروفات - إن وجدت - للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المقدمة.

- العمل بمشروع "العلاج الاقتصادي" فترة مسائية بالوحدات الصحية، وتتكفل المحافظة بتقديم دعم مالي لخفض قيمة تقديم الخدمة للمواطنين.

- سرعة التنسيق مع وزارة الصحة لإرسال الأجهزة المتبقية الخاصة ببنوك الدم.