مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادى الجديد يتابعان مبادرة للتبرع لغزة

تابع اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مبادرة أهالي المحافظة للتبرع لدولة فلسطين الشقيقة على إثر الأحداث الأخيرة، ترافقهم الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والشعبية.

تفقّد الوفد مجمع التمور التابع للمحافظة، وصرّح المحافظ أنه تم تعبئة ١٠٠ طن من التمور لنقلها إلى الأشقاء في غزة من منطلق ما يحتمه الواجب الإنساني، مُشيرًا إلى تحرك الشاحنة غدًا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري.

ومن ناحيةٍ أخرى، تفقّد "جمال الدين" و"الزملوط" أجنحة المعرض السنوي للسياحة والتسوق بمدينة الخارجة، ووجّه المحافظ بالتنسيق بين الغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت" لتخصيص جناح لعرض وبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

محافظ الوادي الجديد يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية

وكان قد، استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، السيد اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، والذي يزور المحافظة على مدار ثلاثة أيام ويعقدُ مؤتمرًا جماهيريًا مع شباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية (أهل مصر)؛ لعرض جهود الدولة في تنمية المحافظات الحدودية، والاطلاع على ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية غير مسبوقة على مستوى كافة القطاعات.

استهلت الزيارة، بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، التي تُعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا، وأشاد "جمال الدين" بهذه التجربة الجادّة والرائدة على طريق التحول الرقمي.

كما قام بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة، وأطلق "الزملوط" و"جمال الدين" شارة البدء لمارثون الدراجات شمال مدينة الخارجة.



ومن المخطط أن تشمل الزيارة مركزي الداخلة والفرافرة؛ لزيارة قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتفقد المشروعات التنموية المُنفذّة على أرض المحافظة.