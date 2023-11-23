الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادي الجديد يلتقيان شباب المحافظات الحدودية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

التقى اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، شباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية (أهل مصر)، في مؤتمرٍ جماهيري عُقد بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والسيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ووفد وزارة الثقافة، وأعضاء النقابات والأحزاب السياسية، وعواقل ومشايخ المحافظة.

وخلال كلمته، نقل اللواء أحمد جمال الدين تحيات السيد رئيس الجمهورية لأبناء محافظة الوادي الجديد وشباب أهل مصر، مؤكدًا ما يوليه الرئيس من دعم واهتمام لأبناء المحافظات الحدودية وللشباب، منذ أعلنت الدولة عن استراتيجية "بناء الإنسان" عام ٢٠١٨م.

كما تحدث عن أهمية الوعي لدى الشباب، وما بذلته الدولة المصرية لأجل ترسيخ الوعي ومحاربة التطرف والإرهاب، كما أعرب عن بما شهده في المحافظة من تطور، مؤكدًا أن الهدف من الزيارة هو التحاور مع الشباب ومناقشة مطالبهم.

ومن جانبه، رحّب المحافظ بشباب المحافظات الحدودية، واستعرض ملامح الطفرة التنموية والمشروعات الكبرى التي تم تنفيذها بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة، مُثمنًا اهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بتنمية المحافظة في كافّة القطاعات. كما عرض الفيلم التسجيلي (غيط العنب.. بشاير الخير) الذي يستعرض واحدًا من أهم المشروعات المجتمعية التي أسهمت فيها القوات المُسلحة لتطوير المناطق العشوائية.

واستقبل "جمال الدين" و"الزملوط"، أسئلة الشباب للرد عليها ومناقشتها، وشهد اللقاء عرض فيلم (هنا مصر) حول إنجازات الدولة في كافة القطاعات، واختتم بإهداء درع المحافظة تقديرًا للجهود الكريمة.

يُذكر أن المحافظة تستضيف ١٣٠ شاب وفتاة من محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان) ضمن فعاليات الملتقى الثالث عشر للبرنامج الرئاسي لشباب المحافظات الحدودية، والذي تستضيفه المحافظة في الفترة من ٢٢ وحتى ٣٠ نوفمبر الجاري.

أبناء المحافظات الحدودية القيادة السياسية شباب البرنامج الرئاسي مؤتمر جماهيري أهل مصر أهمية الوعي لدى الشباب محاربة التطرف والإرهاب

مواد متعلقة

بدء حصاد محصول الفول السوداني بمزارع الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية

"حماة وطن الوادي الجديد" يعقد مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

جامعة الوادي الجديد تُطلق سلسة قوافل للتوعية والإرشاد لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة

جامعة الوادي الجديد تنظم معسكرا لاختيار فرق كرة القدم والطائرة للطلبة والطالبات

إعلام الخارجة ينظم حملة "صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك" بمديرية الزراعة

الزملوط: تخصيص 10 آلاف كم2 لإنشاء محطات للطاقة المتجددة بالوادي الجديد

"النظام الانتخابي في ضوء الدستور" ندوة تثقيفية بمركز النيل للإعلام بالخارجة

الأكثر قراءة

معبر الإحراج.. كيف علق "الباز" على مشهد الشاحنات المصرية لغزة؟

تحليل مضمون.. محمد الباز يقرأ ما بين سطور حديث الرئيس حول "الخط الأحمر"

الدستور تحقق من ألمانيا: لماذا فشل موديست فى انطلاقته مع «المارد الأحمر»؟

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

"حب من طرف واحد".. حبس المتهم بإنهاء حياة زميلته داخل سنتر تجاري بأكتوبر

بعد إلغاء الممارسة.. مصادر بـ"الكهرباء": إجراءات عقابية حاسمة لمواجهة سرقة التيار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء