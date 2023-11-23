محافظ الوادي الجديد يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، والذي يزور المحافظة على مدار ثلاثة أيام ويعقدُ مؤتمرًا جماهيريًا مع شباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية "أهل مصر"؛ لعرض جهود الدولة في تنمية المحافظات الحدودية، والاطلاع على ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية غير مسبوقة على مستوى كافة القطاعات.

و استهل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية الزيارة، بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، التي تُعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا، وأشاد "جمال الدين" بهذه التجربة الجادّة والرائدة على طريق التحول الرقمي.

كما قام بغرس نخلة بحديقة 30 يونيو ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة، وأطلق "الزملوط" و"جمال الدين" شارة البدء لمارثون الدراجات شمال مدينة الخارجة.

ومن المخطط أن تشمل الزيارة مركزي الداخلة والفرافرة؛ لزيارة قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعد بدء التشغيل الفعلي للمجمعات الحكومية والإدارات الجديدة وتسكين العاملين التابعين للجهات المختلفة، وتفقد المشروعات التنموية المُنفذّة على أرض المحافظة،

محافظ الوادي الجديد: مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 10 آلاف كم٢ لإنشاء محطات للطاقة المتجددة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10 آلاف كم٢، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك لإنشاء محطات للطاقة المتجددة.

وأعرب "الزملوط "عن تقديره لجهود الدولة في التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة وحصر ودراسة الأراضي الملائمة لتنفيذ مثل هذه المشروعات، والتي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بنطاقها.