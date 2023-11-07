محافظ الوادي الجديد يفتتح المعرض السنوي للسياحة والتسوق

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، المعرض السنوي للسياحة والتسوق بمدينة الخارجة، بحضور السيد عربي يماني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة وجهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين وأعضاء الغرفة.

حيث تفقدوا أجنحة المعرض الذي يقام سنويًا لمدة ٤ أشهر، ويضم كافة احتياجات الأسرة من السلع المعمرة والغذائية، تخفيفًا عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى جناح السلع التموينية واللحوم، مشيدًا بجهود توفير كافة السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق الخارجية، موجهًا بتوفير منفذ للخضروات والفاكهة وطرح اللحوم البلدية الطازجة أسبوعيًا، والتشديد على مراجعة إجراءات الحماية المدنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

محافظ الوادي الجديد: إنشاء وتطوير 5 مدارس بنطاق المحافظة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية التي ينفذها فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، الخاصة بأعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمركز الداخلة والتي يتم تنفيذها على مساحة ١٠ آلاف متر مربع بتكلفة ٧١ مليون جنيه وتضم جميع المراحل التعليمية.

وأضاف الزملوط أنه تم الانتهاء أيضًا من أعمال الطرح لإنشاء وتطوير مدرسة الخارجة الثانوية بنين ومدرسة الخرطوم الإبتدائية وتعلية مدرسة ٢٥ يناير بمركز الخارجة وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ ٣٣ مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء مدرسة البليدة للتعليم الأساسي بمركز بلاط بتكلفة ٩.٥ مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المنشآت التعليمية وتطوير المنظومة التعليمية.

محافظ الوادي الجديد يبحث مطالب عدد من المواطنين بمركز الداخلة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءََ مع عدد من المواطنين بمركز الداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

وبحث المحافظ عدد من المطالب والشكاوى المقدمة من المواطنين، موجهًا بسرعة دراستها وحلها. من ناحية أخرى، تفقد الزملوط موقع بعض المشروعات الزراعية على حدود مركزي الداخلة وبلاط. ووجّه بتشكيل لجنة لترسيم الحدود بين المركزين؛ لتيسير التعامل على الأراضي طبقًا لحدود كل مركز، وعرض الموقف التنفيذي لإنشاء مهبط الإسعاف الطائر بمستشفى الداخلة الجديد.