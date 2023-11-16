"التربية والتعليم" تحدد رابط التسجيل لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإتاحة تسجيل الطلاب استمارة التقدم للشهادة الإعدادية خلال االفترة المقبلة، استعدادًا للاختبارات في الفصل الدراسى الأول المقرر أن تنطلق منتصف يناير 2024.

رابط التسجيل لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية يكون إلكترونيًا عبر الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg.

وأوضحت "التربية والتعليم"، أن تسجيل الاستمارة ضروري لدخول الامتحان، وبدون كتابة الطالب للبيانات المطلوبة في الاستمارة إلكترونيًا سيحرم من دخول الامتحان.

وشددت "التربية والتعليم" على أن هناك خطوات لملء الاستمارة أبرزها الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، ثم كتابة البيانات المطلوبة ورفع صور شخصية بخلفية بيضاء، إضافة إلى طباعة الاستمارة وسداد مبلغ 158 جنيهًا في مكتب البريد بالرقم القومي للطالب.

من جانبه وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، المديريات التعليمية بسرعة إعلان تفاصيل وطبيعة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، سواء ستعقد وفق نظام البوكليت ورقة الأسئلة والإجابة معًا، أم فى ورقة أسئلة ورقة إجابة مثل السنوات الماضية.