اليوم.. موعد عرض مسلسل حالة خاصة وقصة وأبطال المسلسل

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض أولى حلقات مسلسل حالة خاصة من بطولة النجمة غادة عادل والمقرر عرضه اليوم الأربعاء على إحدى المنصات الإلكترونية، وسيعرض العمل حلقتين أسبوعيًا، والمسلسل يكون من إنتاج شركة T-Vision للمنتج المبدع طارق الجنايني.

أحداث مسلسل حالة خاصة

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير قصة مسلسل حالة خاصة، وتدور أحداث المسلسل مسلسل “حالة خاصة” حول نديم أحمد أبو سريع الذي قد كان الأول على صفه ولم يذهب للجامعة لأنني لست طبيعيا، وهذه الجملة هي المفتاح وتكون هي بداية قصة مسلسل حالة خاصة، والتي ستوضح معاناة نديم من مرض التوحد، مما سيجعله يتمتع بقدرات خاصة وعظيمة ستجعله قادرًا على إكمال تعليمه، وبل ويصبح، الأول بالمرتبة الأولى في مسيرته، ولكن حالته الصحية ستفقده حقه بالتعيين كمعيد في الكلية.

أبطال مسلسل حالة خاصة

ويشارك في بطولة مسلسل حالة خاصة عدد من الفنانين منهم: الفنان غادة عادل، المبدع طه الدسوقي،لينا إيهاب، النجم علي السباعي، حسن أبو الروس، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج الفنان عبد العزيز النجار وموسيقى تصويرية لـ هاني شنودة.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

وتعرض منصة watch it، أولى حلقات مسلسل "حالة خاصة" وهو بطولة الفنانين طه دسوقى وغادة عادل مساء اليوم الأربعاء، والمكون من عدد 10 حلقات، وسوف يعرض العمل حلقتين أسبوعيًا، والمسلسل سيكون من إنتاج شركة T-Vision للمنتج الفنان طارق الجنايني.

برومو مسلسل حالة خاصة

وسبق، وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل “حالة خاصة”، البرومو الخاص بالعمل، وظهر الفنان طه دسوقي في برومو حالة خاصة، وهو يقوم بتجسيد شخصية شاب متفوق علميًا، ويكون لديه ذكاءً خارقًا، وثقة بالنفس كبيرة، لكن بالرغم هذه المميزات إلا أنه لم سيعين في الجامعة، بالرغم من حصوله على المركز الأول على دفعته، وبرر الشاب عدم تعيينه بأنه كطالب غير عادي.

وفي المقابل قام الشاب بالبحث عن إيجاد فرصة للعمل، ليبرز موهبته، فذهب إلى غادة عادل، التي تلعب دور المحامية أمينة النجار، هذه السيدة التي تُعد من أكبر المحاميات في مجالها، وهنا يطلب منها نديم ـ طه دسوقي ـ أن تمنحه فرصة ليثبت لها مدى شطارته، وبالفعل توافق السيدة وتبدأ رحلته في عالم المحاماة.