الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منتج "حالة خاصة": سعيد برد فعل الجمهور الإيجابي بعد عرض حلقتين فقط

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

قال طارق الجنايني، منتج مسلسل “حالة خاصة”، إنه سعيد برد الفعل الإيجابي على مسلسل “حالة خاصة” بعد عرض حلقتين فقط.

“حالة خاصة”

وأكد طارق الجنايني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه كان متحمس لهذا العمل بصورة كبيرة، خاصة وأن العمل يقدم رسالة سامية للجمهور وهو الحماية من مرض التوحد للأطفال.

وأضاف في حديثه، أن المشاهد المصرية والعربية بشكل عام يقدر الأعمال التي تقدم الرسائل الهادفة، والدليل على ذلك التعليقات الإيجابية التي جاءت على المسلسل بعد عرض حلقتين فقط منه من الأسر المصرية وبعض الأسر العربية.

وتابع: "كنت خايف من رد فعل الجمهور، وكنت قلق من قراءة السيناريو، ولكن بعد القراءة كان فيه سلاسة واضحة في الكتابة، ولهذا تحمست للفكرة بصورة كبيرة، وكنت حريص على مقابلة نماذح حقيقية تعاني من هذا المرض".

رد فعل الجمهور 

واستطرد: "المسلسل زرع الثقة في أنفس الأطفال اللذين يعانون من التوحد، وجاءت التعليقات الإيجابية من أولياء الأمور، وحقيقي إحنا مبسوطين جدًا برد فعل الجمهور".

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من  بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

طارق الجناينى حالة خاصة منتج مسلسل حالة خاصة الحياة اليوم الحياة

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