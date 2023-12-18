ناهد السباعي تكشف آخر نصائح والدتها الراحلة ناهد فريد شوقي

تمر الفنانة ناهد السباعي بحالة حزن شديدة لفراق والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وكشفت “ناهد” عن آخر نصائح والدتها لها، عبر حسابها على “إنستجرام”، وشاركت مقطع فيديو لها من برنامج كلمة أخيرة للإعلامية لميس الحديدي التي كشفت عن علاقة ناهد السباعي القوية بوالدتها.

وعلقت على مقطع الفيديو: “نصيحة أمي ليا كانت خليكي زي منتي يا قلب أمك، شكرا استاذة لميس الحديدي وكل فريق عمل البرنامج على الفيديو الجميل ده”.

https://www.instagram.com/reel/C0_2ihoo9UK/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقى يوم الثلاثاء الماضى عن عمر يناهز 73 عاماً بعد تعرضها لأزمة صحية، وشيعت جنازتها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من الفنانين، فيما غابت ابنتها ناهد السباعى عن وداعها بسبب سفرها خارج البلاد وعدم استطاعتها السفر لعدم وجود طيارات فى وقت الوفاة، ولكن ناهد تلقت العزاء بعد ذلك فى حضور حشد كبير من الفنانين والاعلاميين.

المنتجة ناهد فريد شوقى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجا ومخرجا وممثلا في نفس الوقت.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، "امرأة آيلة للسقوط".