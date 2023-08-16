رئيس مدينة رأس غارب يعقد اللقاء الدوري مع المواطنين لبحث شكواهم

عقد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الأربعاء، لقاء المواطنين الدورى والذي يتم تنفيذه اسبوعيًا، لبحث شكاوى وطلبات المواطنين وتلبية احتياجاتهم .

واستعرض رئيس مدينة رأس غارب 20 طلب مقدم من المواطنين تنوعت الطلبات ما بين تعويضات العشوائيات لحل مشاكل الورثة واستخراج بيان صلاحية بمنطقة الوادى وشكوى إزالة الزيادات والحصول على فرصة عمل، وطلب اشغال وتظلم من القيمة التقديرية لفاتورة المياه والحصول على وحدة سكنية، والحصول على إعانة انسانية وقطعة أرض بمنطقة خور رحمى متعارضة مع المخطط العمرانى.

وأكد نديم في بيان له، أنه تم الرد على جميع الشكاوى وتحويلها الى الادارات المختصة واتخاذ الإجراءات لحلها طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مشيرًا إلى أن تلك اللقاءات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين وضرورة التيسير على المواطنين والاستماع لمشاكلهم ومطالبهم والرد عليها وحلها وتخفيف معاناتهم .