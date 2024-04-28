الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أقباط البحر الأحمر يؤدون صلاة أحد الشعانين بكنيسة الأنبا شنودة (صور)

أقباط مدينة الغردقة
أقباط مدينة الغردقة

احتفل أقباط مدينة الغردقة، صباح اليوم، بأحد الشعانين "السعف" وسط إجراءات أمنية بجميع كنائس المدينة السياحية، وسط فرحة كبيرة، فيما انتشر بائعو السعف بجوار الكنائس، حيث يتم عمل أشكال مختلفة من السعف احتفالًا بتلك المناسبة.

واحتفل الأقباط بصلوات أحد الشعانين داخل كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، حاملين السعف حيث شكلوا منها مجسمات وصلبانًا للصلاة وسط سعادة  تغمر الوجوه، متخذين من السعف وسيلة للتعبير عن الصلاة، وانتشر بائعو السعف بالشوارع المحيطة بكنيسة الأنبا شنودة وسط مدينة الغردقة.

وترأس القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، قداس أحد الشعانين، بكنيسة القديس يوسف بالغردقة وسط حضور شعبي كبير.

وشهد محيط كنائس الغردقة تأمينًا أمنيًا وتواجدًا مكثفًا لرجال الشرطة وانتشار الخدمات الثابتة والمتحركة وتكثيف أفراد الخدمة المترجلة وعدم السماح للدخول للكنائس إلا عبر البوابات الإلكترونية لتأمين الاحتفالات بعيد أحد الشعانين.

ل أقباط مدينة الغردقة
ل أقباط مدينة الغردقة
ل أقباط مدينة الغردقة
ل أقباط مدينة الغردقة
ل أقباط مدينة الغردقة
ل أقباط مدينة الغردقة
ل أقباط مدينة الغردقة
ل أقباط مدينة الغردقة
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