الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سيول ورياح شديدة.. غلق طريق "القصير - قفط" أمام حركة المرور

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أعلن مركز عمليات البحر الأحمر عن غلق طريق القصير- قفط من اتجاه البحر الأحمر بسبب حالة الطقس، وشدة الرياح والعاصفة الترابية التي تسببت في انعدام الرؤية على الطريق، من اتجاه محافظة قنا.

وكشف مركز عمليات البحر الأحمر عن إصدار تعليمات للمسافرين على الطريق بتوخي الحذر أثناء القيادة، واتباع تعليمات المرور، خاصة على الطرق الرئيسية.

وأشار مركز عمليات البحر الأحمر، إلى تعرض إحدى المناطق الصحراوية غرب منطقة الشيخ الشاذلي بمرسي علم، للسيول دون خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وتشهد مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة، اليوم وخاصة مدن الغردقة ومرسى علم، تغيرات فى حالة الطقس وانخفاضًا في درجات الحرارة ونشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح في معظم الأنحاء بالمحافظة، وذلك بعد تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بتوقعات بانكسار الموجه الحارة ووجود نشاط للرياح بمدن المحافظة الساحلية.

طوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا للعاصفة الترابية

وأعلنت محافظة البحر الأحمر عن رفع حالة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات في حالة الطقس، بعد تحذيرات الأرصاد، محذرةً المواطنين من تقلبات الأحوال الجوية، خاصة المسافرين منهم، بتوخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، تزامنًا مع وجود نشاط كبير لحركة الرياح.

من جهتها أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر عن صدور تعليمات لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة وتحذير العاملين بالأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. 

البحر الاحمر الطقس الرياح قنا القيادة سيول

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