البحر الأحمر تطلق ماراثون المشي ضمن برنامج المعسكر المجمع لأهل مصر

أطلق فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء شارة البدء لفعاليات ماراثون المشي بمدينة الغردقة، وذلك ضمن فعاليات برنامج المعسكر المجمع لأهل مصر، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر.

وأطلق عبد المقصود شارة بدء الماراثون، الذي شارك فيه مئات الشباب من المحافظات الحدودية، وسط أجواء حماسية وروح رياضية عالية بمشاركة حضور كبير.

البرنامج يهدف إلى تعزيز روح الانتماء والمواطنة والاستمتاع بالوقت

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة على أهمية هذه الفعاليات في تنمية مهارات الشباب وصقل مواهبهم، وتعزيز قيم العمل الجماعي والتنافس الشريف، مشيرًا إلى أن برنامج المعسكر المجمع لأهل مصر يهدف إلى تعزيز روح الانتماء والمواطنة والاستمتاع بالوقت من خلال انشطة رياضية ترفيهية لخلق شباب واعى قادر على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، لافتًا الي تنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة للماراثون، والتي نالت إعجاب المشاركين.

وفي ختام الفعاليات، أعرب عبد المقصود عن شكره وتقديره لجميع القائمين على تنظيم الماراثون، مؤكدًا على استمرار دعم وزارة الشباب والرياضة لمثل هذه البرامج والفعاليات التي تساهم في تنمية قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السهم منسق عام برنامج أهل مصر بوزارة الشباب والرياضة وإيهاب طه وكيل المديرية للشباب ونادية ابراهيم مدير الإدارة العامة لتنمية الشباب، وفريق عمل الإدارة العامة لتنمية الشباب.

تصدير 104 آلاف طن فوسفات من ميناء سفاجا اليوم

في سياق آخر، أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 113000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 673 شاحنة و190 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 384 شاحنة و180 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 110000 طن بضائع، 289 شاحنة و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين ZHONG SHAN MEN والحرية2 وتغادر السفينة TL HIPISCUS وعلى متنها 45 الف طن فوسفات تصدير الي اندونسيا ، بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين EAGLE وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين TRUE FAITH ، PRINCESS LAYLA وعلى متنها 59 الف طن فوسفات تصدير الي الهند وبلغاريا والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1620 طن، 335 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) 4 سفن وهي بريدج، ايلة، كوين نفرتيتي واور.

جانب من ماراثون المشي بالغردقة

جانب من ماراثون المشي بالغردقة