الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ركود أسواق السمك فى الغردقة بعد حملة المقاطعة.. والتجار يكشفون سبب الغلاء

السمك
السمك

على غرار المحافظات الساحلية، دخل أهالي مدينة الغردقة على خط الغضب من أسعار الأسماك المبالغ فيها، وتداولوا دعوات لمقاطعة الأسماك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خطى بورسعيد والإسكندرية والإسماعيلية، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عقب ارتفاع أسعار الأسماك بشكل غير طبيعي.

أحمد علي تاجر سمك بالغردقة أكد أن ارتفاع أسعار الأسماك في الفترة الحالية يأتي بسبب قرار منع الصيد بالبحر الأحمر لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن حملات المقاطعة بدأت في التأثير عليهم ولديهم عمال وإيجارات مستحقة عليهم، وهو ما يؤدي إلى الضرر بهم بشكل كبير، لافتًا إلى أن التجار يحاولون خفض الأسعار إلى أدنى حد لمواصلة تجارتهم.

أما عبدالله إبراهيم تاجر سمك آخر، فيرى أن المقاطعة وقتية ولن تستمر، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار السمك بسبب منع الصيد وليس للتجار دخل بهِا، فهو سلعة كلما قل المعروض منها وهناك إقبال عليها سيتم رفع سعرها من قبل الصياد قبل التاجر، لافتًا إلى أن حملات المقاطعة للسمك بدأت في التأثير على حركة البيع، ما أدى إلى شبه ركود بالأسواق، مؤكدًا أن هناك عددا قليلا من مراكب الصيد ما زالت في البحر، وعند دخول المركب للميناء يتم إيقافها خلال المدة المحددة لوقف الصيد، لذا ارتفعت أسعار الأسماك بهذا الشكل المبالغ فيه.

وبدأ أهالي الغردقة، التفاعل مع منشورات مقاطعة أسماك البحر الأحمر، بعد انتشار واسع لحملة المقاطعة، نظرًا لارتفاع أسعار الأسماك بالبحر الأحمر، خاصةً عقب إعلان قرار محافظ البحر الأحمر، بمنع الصيد في مياه البحر الأحمر لمدة 3 أشهر.

وتداول أهالي مدينة الغردقة، أن سعر سمك الحريد وصل إلى 200 و210  جنيهات، بينما يعتبر السعر العادل حاليًا لا يزيد على 100 جنيه للأحجام المتوسطة، لافتين إلى أن التجار رفعوا أسعار الأسماك، خاصةً بعد انتشار قرار محافظ البحر الأحمر، بوقف الصيد في مياه البحر الأحمر لمدة 3 أشهر.

منع صيد أسماك البحر الأحمر  
 

وفي كل عام تعلن محافظة البحر الأحمر عن قرار بمنع الصيد لمدة تصل لثلاثة أشهر، ويأتي هذا القرار بعد اقتراحات وتوصيات جهاز الثروة السمكية ومحميات البحر الأحمر، حيث جاء القرار هذا العام الذي حمل رقم  266 بشأن منع تداول جميع أسماك البحر الأحمر، في محلات بيع الأسماك والمطاعم لمدة 3 أشهر من وقت صدور القرار.

وبيّنت محافظة البحر الأحمر في بيانها أن وقف أنشطة الصيد المختلفة على سواحل البحر الأحمر يأتي حفاظًا على المخزون من الثروة السمكية في مياه البحر الأحمر، وذلك بعد توصيات من الجهات المختصة في هذا الأمر، وهي جهاز الثروة السمكية ومحميات البحر الأحمر.

المحافظات الساحلية الغردقة اسعار الاسماك دعوات لمقاطعة الأسماك تاجر سمك حملات المقاطعة منع الصيد

مواد متعلقة

عدوي مقاطعة الأسماك تصل لأسواق وشوادر بالغردقة.. والأهالي: "خليه يعفن"

لهذه الأسباب.. تم منع صيد وبيع أسماك البحر الأحمر والعقوبات صارمة

لبحث فرص الاستثمار والتعاون.. محافظ البحر الأحمر يستقبل السفيرة الأمريكية

بحملات مكثفة.. البحر الأحمر تتابع تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي والحر

حظر تداول أسماك البحر الأحمر فى الأسواق

5 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا

إصابة 7 مواطنين فى انقلاب ميكروباص على طريق "رأس غارب-الغردقة"

668 ألف طن بضائع تُشحن عبر موانئ البحر الأحمر بزيادة 18% فى مارس

الأكثر قراءة

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

مزايا وعروض ضخمة للمصريين بالخارج.. خطة "الإسكان" لتقليل الفجوة الدولارية

شاب يقتل والده ويخرج أحشائه في الخليفة.. والسبب غريب

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك