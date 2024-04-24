الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بسبب الحرارة.. إقبال كبير على شواطئ الغردقة وإشغالات الفنادق وصلت إلى 80%

المواطنين في شواطي
المواطنين في شواطي الغردقة

تشهد شواطئ مدينة الغردقة العامة والخاصة منها إقبالًا كبيرًا من المواطنين عليها، وذلك تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، وموجة الطقس الحارة التي تسود خلال الفترة الحالية، كما ارتفعت نسب الإشغال الفندقي بالغردقة إلى 80% من نسبة الغرف بها.

وقال أشرف فؤاد، المدير العام لشاطئ العائلات بالغردقة، والذي يتبع محافظة البحر الأحمر إداريًا، وهو أشهر الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، إن الشاطئ يستقبل يوميًا المئات من العائلات والأسر للاستمتاع بمياه البحر من مختلف الفئات، مؤكدًا أن الإقبال على الشاطئ يزداد يوميًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أن الشاطئ يحتوي على أكثر من 5  آلاف كرسي وشمسية، موضحًا أنه تم توفير تأمين للمصطافين وذويهم من خلال نشر فرق الإنقاذ على الشاطئ بأكمله لمراقبة المصيفين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تواجد سيارة إسعاف على مدار اليوم.

وكشف مسئول شاطئ العائلات بالغردقة أن الشاطئ لم يسجل أي حالات غرق منذ بداية موسم المصيف، لافتًا إلى أن شاطئ العائلات هو أكبر الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، حيث يمتد طوله لأكثر من ألفي متر تقريبًا، ويسع أكثر من 5 آلاف مواطن، ويضم آلاف الأعضاء، كما يستقبل من غير الأعضاء برسم دخول قيمة 50 جنيهًا التذكرة.

إشغالات فنادق البحر الأحمر

من جانبه، عصام علي، الخبير السياحي، لـ«الدستور»، إن الفنادق السياحية بمدن البحر الأحمر وخاصة مدن الغردقة ومرسى علم تشهد نشاطًا ملحوظًا في نسب الأشغال والحجوزات، وذلك منذ بداية موسم السياحة الصيفية، وذلك تزامنًا مع زيادة أعداد الوفود السياحية ورحلات الطيران الدولية وخاصة القادمة من أوروبا، مشيرًا إلى أن السياحة الأوروبية تصدرت قائمة الأعلى وصولًا لمنتجعات البحر الأحمر، ومن بينها السياحة الألمانية والتشيكية، لافتًا إلى أن نسب الإشغال بمعظم الفنادق وصلت لـ100%، تزامنًا مع وصول رحلات طيران دولية من مختلف المطارات الأوروبية.

المواطنين في شواطي الغردقة
المواطنين في شواطي الغردقة
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