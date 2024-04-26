انكسار الموجة الحارة.. استقرار في الطقس ورياح نشطة في البحر الأحمر

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة، اليوم الجمعة، وخاصة مدن الغردقة ومرسى علم، استقرارًا كبيرًا فى حالة الطقس وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ في حركة الرياح في معظم الأنحاء بالمحافظة، بعد تأكيد من هيئة الأرصاد الجوية بانكسار الموجه الحارة ووجود نشاط للرياح بمدن المحافظة الساحلية.

وأعلنت محافظة البحر الاحمر عن رفع حالة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات في حالة الطقس، بعد تحذيرات الأرصاد، محذرةً المواطنين من تقلبات الأحوال الجوية، خاصة المسافرين منهم، بتوخي الحيطة الحذر، وإتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، تزامنًا مع وجود نشاط كبير لحركة الرياح.

من جهتها، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن صدور تعليمات لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة وتحذير العاملين بالأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

إعادة فتح ميناء نويبع البحري



في السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، مساء أمس، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، بعد إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب سوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 30 عقدة جنوبية شرقية، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 3 إلى 4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة، مما دفع الهيئة لإغلاق الميناء حفاظ علي سلامة العاملين وحركة الملاحة.

كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.