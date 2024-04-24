الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

البحر الأحمر تطلق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

مبادرة ١٠٠ مليون
مبادرة ١٠٠ مليون شجرة

شهد اللواء محمد البندارى، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، ظهر اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتي تتضمن زراعة 11 ألف شجرة بمدن الغردقة، سفاجا، القصير، الشلاتين، بالإضافة إلى زراعة العديد من الأشجار المثمرة.

 

وأكد السكرتير العام أن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، يتابع فعاليات المبادرة بمختلف مدن المحافظة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الأشجار بعد زراعتها ومتابعتها بصفة مستمرة، مضيفًا أن الدولة وضعت أجندة وطنية للتنمية المستدامة، في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجهها مختلف الدول، يمثل فيها البعد البيئي محورًا أساسيًا يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية "100 شجرة" تستهدف زيادة المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح اللواء إيهاب شنن، مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، أن هذه المبادرة تبرهن على حرص الدولة المصرية على تطبيق نظم الاستدامة البيئية (الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية)، مؤكدًا على فاعلية مشاركة الطلاب بالمدارس فى هذه الحملات وتوعيتهم بأهمية زراعة هذه الأشجار، لما لها من أهمية كبيرة على تحسين نوعية الهواء والتخفيف من حدة تأثيرات التغيرات المناخية.

مبادرة ١٠٠ مليون شجرة
مبادرة ١٠٠ مليون شجرة
مبادرة ١٠٠ مليون شجرة
مبادرة ١٠٠ مليون شجرة
مبادرة ١٠٠ مليون شجرة
مبادرة ١٠٠ مليون شجرة
البحر الاحمر 100 مليون شجرة الغردقة المساحات الخضراء الإدارة العامة لشئون البيئة

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