السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الطقس في البحر الأحمر.. رياح مستمرة وطوارئ بالمحافظة

طقس البحر الاحمر
طقس البحر الاحمر

تشهد محافظة البحر الأحمر منذ الساعات الاولى من صباح اليوم، وخاصة مدى الغردقة، تقلبات في حالة الطقس وانخفاض كبير في درجات الحرارة، مع نشاط في حركة الرياح في معظم الأنحاء.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر عن رفع حالة الاستعداد لمواجهة تغيرات حالة الطقس المتوقعة بعد تحذيرات الأرصاد، محذرةً المواطنين منتقلبات الأحوال الجوية، خاصة المسافرين منهم، بتوخي الحيطة الحذر، واتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، تزامنًا مع وجود نشاط كبير لحركة الرياح، واحتمالية سقوط أمطار.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن توجيه تعليمات لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة وتحذير العاملين بالانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

سقوط سيول.. غلق طريق "القصير-قفط" بسبب حالة الطقس

كان أعلن مركز عمليات البحر الأحمر عن غلق طريق القصير قفط من اتجاه البحر الأحمر بسبب حالة الطقس، وشده الرياح التي تسببت في انعدام الرؤية علي الطريق، من اتجاة محافظة قنا.

وكشف مركز عمليات البحر الأحمر عن إصدار تعليمات للمسافرين علي الطريق بتوخي الحذر أثناء القيادة، واتباع تعليمات المرور، خاصة علي الطرق الرئيسية.

وأوضح مركز عمليات البحر الاحمر عن سقوط سيول باحد المناطق الصحراوية غرب منطقة الشيخ الشاذلي بمرسي علم، ولم تؤثر علي المدينة.

ووجهت غرفة عمليات البحر الاحمر تحذيرً هامًا للمواطنين بتوخي الحظر خلال الساعات القادمة لحين استقرار حالة الطقس، خاصة للمواطنين وقائدي السيارات علي الطرق السريعة واتباع تعليمات السلامة علي الطرق.

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