مصرع زوجين وإصابة أبنائهما في حادث بطريق "سفاجا- قنا"

لقي زوجين مصرعهما فيما أصيب أبنائهما، مساء اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا قنا.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 طريق سفاجا قنا.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع كلا من جابر أحمد معوض 34 سنة، وزوجته داليا على أحمد حسن 26 سنة.

فيما أصيبت طفلتهما خديجه جابر أحمد 5 سنوات "سحجات بالرأس والقدمين"، وكذلك شقيقها حمزه جابر أحمد 8 سنوات "كدمة في الرأس وسحجات متفرقة بالجسم".

جرى إيداع الجثتين مشرحة مستشفى سفاجا المركزي، ونقل الطفلين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية لهما.